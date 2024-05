Le PSG a une voie royale pour le successeur de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG se mettra en quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé. Ainsi, le club parisien multiplie les pistes, et semble avoir l'intention de miser sur le marché italien pour renforcer son secteur offensif. C'est ainsi qu'en plus de Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen, la piste menant à Lautaro Martinez aurait été activée. Et visiblement, le PSG n'aurait aucune concurrence dans ce dossier.

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, mais la priorité du PSG est déjà claire puisque la succession de Kylian Mbappé est dans toutes les têtes. En effet, le club de la capitale multiplie les pistes dans le secteur offensif à l'image de celles menant aux deux Napolitains Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Mais ce n'est pas tout puisque les Parisiens surveillent d'autres joueurs, à l'image de Lautaro Martinez, dont la situation à l'Inter semble offrir une belle opportunité de marché.

Le PSG surveille Lautaro Martinez

En effet, selon les informations de TMW , les discussions entre l'Inter et Lautaro Martinez sont au point mort à cause d'un désaccord salarial pour une prolongation de contrat. Le joueur réclamerait quasiment 12M€ par an pour étendre son bail qui court jusqu'en 2026, tandis que le club lombard refuserait de proposer plus de 8M€, avec d'éventuels bonus portant le total à 10M€. L'accord semble donc très difficile à trouver et le PSG, conscient de l'opportunité qui se présente, aurait pris des renseignements au sujet de Lautaro Martinez.

Aucune concurrence dans ce dossier ?