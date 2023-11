Le boss de l’OM a trouvé sa nouvelle recrue, c’est bouclé !

Thomas Bourseau

Depuis le départ de Javier Ribalta de la direction de l’OM, Pablo Longoria cherche un nouveau responsable de la section sportive du club phocéen. Mehdi Benatia serait tout proche de débarquer à Marseille après un rendez-vous déterminant à l’étranger selon le journaliste Thibaud Vézirian.

Le 11 octobre dernier, le directeur du football de l’OM claquait la porte. En effet, Javier Ribalta prenait la décision de tourner la page Olympique de Marseille. Et depuis, le président Pablo Longoria travaille sur son successeur.

Mehdi Benatia à un pas de l’OM ?

Football Club de Marseille a confié ce vendredi que tout serait réglé pour la venue de Mehdi Benatia, joueur en partie formé à l’OM, et ayant brillé à l’étranger. L’officialisation de sa venue devrait être effectuée la semaine prochaine. Néanmoins, la tâche fut ardue pour Mehdi Benatia qui, selon Thibaud Vézirian, a été contraint de faire face à une marée juridique afin de se conformer aux exigences réglementaires avant d’être en mesure d’accepter le poste proposé par le président de l’OM : Pablo Longoria.

Des proches de Benatia confirment pour l’OM, «il était en rendez-vous à l’étranger»