Incidents OM-OL : «Inadmissible», Grosso dézingue la LFP

Présent en conférence de presse ce vendredi, Fabio Grosso s’est largement exprimé sur la décision de la LFP suite aux incidents du 29 octobre dernier en marge du stade Vélodrome. Cette rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais a été déplacée au 6 décembre prochain et se jouera dans l’enceinte marseillaise, avec la présence du public.

Le football français a une nouvelle fois renvoyé une très mauvaise image à l’international, avec les éventements malheureux du 29 octobre dernier. La Ligue de Football Professionnel a décidé de réorganiser cette rencontre le 6 décembre prochain, mais le fait de le faire au Vélodrome et qui plus est en présence du public, ne plaît pas du tout du côté de l’OL.

« C'est très grave ce qui est arrivé, ce n'est pas normal »

En conférence de presse, Fabio Grosso paraissait en effet très surpris de cette décision de la LFP. « J'étais presque sûr qu'il ne fallait pas retourner chez eux. J'ai vu qu'il ne s'est rien passé, on fait pareil qu'avant. Je ne pensais pas que c'était possible mais c'est arrivé. Je trouve ça inadmissible » a expliqué le coach de l’OL. « On va attendre la décision définitive. C'est très grave ce qui est arrivé, ce n'est pas normal et il faut appliquer des choses meilleures que ce qui a été appliqué jusque-là. Il faut prendre des décisions fortes sinon les choses inadmissibles se reproduisent. Il ne faut pas attendre plus grave que ce qui m'est arrivé ».

« On ne s'est pas senti protégés et on ne se sent pas protégés »