Un joueur sauve l’OM, le vestiaire l’interpelle

Auteur de prestations en dents de scie, Pau Lopez est toutefois capable de sortir de grands matches comme ce fut le cas jeudi soir sur la pelouse de l'AEK Athènes. Après la victoire de l'OM (2-0), Leonardo Balerdi a d'ailleurs tenu à saluer son gardien de but qui a largement contribué au bon résultat obtenu par le club phocéen.

Jeudi soir, l'OM a fait une excellente opération en vue de la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Vainqueurs sur la pelouse de l'AEK Athènes (2-0), les Marseillais ont notamment pu compter sur un excellent Pau Lopez dont la prestation va rassurer à l'OM. Leonardo Balerdi est d'ailleurs ravi pour son gardien.

«On le sent bien, on compte tous sur lui»

« Pau est très bien. Je l'ai toujours soutenu. Il y a beaucoup de monde qui parle et parfois c'est trop. Je le vois à tous les entraînements, on le sent bien, on compte tous sur lui », a confié le défenseur de l'OM en zone mixte, avant de se réjouir de la victoire.

«C'est une belle soirée, on est content»