Catastrophe pour l’OM, le vestiaire sort du silence

Capitaine de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier va être absent pour une durée de deux mois à cause d’une blessure au genou, ce qui est un vrai coup dur pour l’équipe de Gennaro Gattuso. Ainsi, les Marseillais ont tenu à lui rendre un bel hommage ce jeudi, lors de la victoire sur l’AEK Athènes en Ligue Europa (0-2).

Il ne manquait plus que ça. Au cœur d’un début de saison chaotique, l’OM perd l’un de ses meilleurs éléments pour les prochains mois, puisque Valentin Rongier doit soigner un arrachement osseux au genou gauche. A la fois capitaine et plaque tournante marseillaise au milieu de terrain, son absence est évidemment compliquée à gérer.

Le bel hommage des joueurs de l’OM

Ses coéquipiers semblait absolument vouloir lui envoyeur un message fort ce jeudi. A l’occasion de l’ouverture du score de Chancel Mbemba, sur un centre de Jonathan Clauss, les joueurs de l’OM se sont précipités sur le banc pour prendre un maillot floqué du numéro 21 de Valentin Rongier et ainsi le brandir face au public.

« C’est notre capitaine, il a ce supplément d’âme »