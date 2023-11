«Il brille par son absence» : Il annonce une catastrophe pour l’OM

Thomas Bourseau

Valentin Rongier était incontournable sous Igor Tudor et l’est également sous la houlette de Gennaro Gattuso. Souffrant d’une entorse au genou, le milieu de terrain de l’OM va rater plusieurs mois de compétition. Une situation catastrophique pour l’Olympique de Marseille selon Rolland Courbis.

Touché au genou face au LOSC samedi dernier (0-0), Valentin Rongier souffre d’une entorse qui va l’écarter des terrains pendant plusieurs mois au grand dam de l'OM. Une blessure qui tombe plus que mal pour l’entraîneur Gennaro Gattuso. Rolland Courbis a évoqué une catastrophe sur les ondes de RMC .

Rongier blessé, «un gros coup dur» pour l’OM selon Courbis

Pour « Coach Courbis » , c’est un gros coup dur « parce que c’est le genre de joueur qui va briller par son absence. Quand on l’a, on se dit que c’est bien d’avoir Rongier, mais quand on ne l’a pas, on se dit que c’est tout simplement catastrophique. Dernièrement, on faisait la comparaison entre l’effectif de la saison dernière et celui de cette année, Sanchez ou pas, en parlant de la qualité de l’effectif. Mais là, on arrive sur la question de la quantité de l’effectif ».

Avant le choc, un champion du monde prévient l’OM https://t.co/ITnNBEc8kx pic.twitter.com/3Gbd8Y4FER — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

«Avec Veretout qui avait déjà des alertes musculaires et Kondogbia qui d’entrée s’est blessé…»