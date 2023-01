«Il faut travailler», la nouvelle recrue de l’OM est prévenue

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé lundi à Marseille pour s’engager avec l’OM, Ruslan Malinovskyi a fait ses débuts contre Troyes en entrant juste après l’heure de jeu. Après la victoire marseillaise, l’international ukrainien est revenu sur sa première prestation et savoure ce premier succès. Même sentiment pour Igor Tudor qui a rappelé sa joie de pouvoir compter sur l’ancien de l’Atalanta.

Déjà pisté l’été dernier par l’OM, Ruslan Malinovskyi aura dû attendre cet hiver pour s’engager avec le club olympien. Après six mois difficiles à l’Atalanta Bergame, le prix de Malinovskyi a baissé mais pas sa cote. L’international ukrainien a officiellement rejoint l’OM lundi, avant de faire ses débuts mercredi soir sur la pelouse de Troyes. Hormis un carton jaune récolté après 20 secondes passées sur le terrain, Ruslan Malinovskyi a été intéressant. Toujours juste techniquement, l’Ukrainien n’a pas eu de mal à s’incorporer dans le onze d’Igor Tudor.

« Ce n'est qu'un début »

« Je suis content d'avoir disputé mes premières minutes et de connaître mon premier succès avec Marseille. Je pense que ce n'est qu'un début », confiait Ruslan Malinovskyi après la victoire de l’OM dans des propos relayés par L’Équipe . « J'ai besoin d'encore travailler. J'ai essayé d'aider l'équipe. Il y avait 2-0, on devait garder le résultat. Donc j'ai essayé de défendre et d'aider mes milieux. À chaque match je devrai donner le meilleur, regarder ce que j'ai fait de mauvais, travailler pour l'équipe et faire mieux lors de la rencontre suivante. Je me sens bien, on a travaillé dur en décembre en Italie lors de la préparation, la condition physique ne sera pas un problème pour moi », a ajouté Malinovskyi, plutôt satisfait de sa première.

Le mercato n'est pas terminé à l'ASSE, un ancien de l'OM en approche ? https://t.co/M8bXxH98Gt pic.twitter.com/GczwTg3tza — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

« Nous sommes heureux qu'il soit avec nous »