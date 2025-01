Kolo Muani : Le PSG demande à faire machine arrière !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani ne semble pas dans les plans de Luis Enrique. Le Français squatte le banc de touche et il cherche donc à quitter Paris cet hiver. La Juventus de Turin souhaite l’accueillir et avait d’ailleurs même annoncé son arrivée, mais le transfert de l’attaquant est pour le moment bloqué en raison des trop nombreux prêts du club de la capitale. Le PSG a donc demandé à la Vieille Dame de supprimer une publication sur les réseaux sociaux où elle annonçait l’arrivée de l’ancien Nantais.

Vendredi soir, le PSG a enregistré un gros coup sur le marché des transferts, avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien débarque à Paris contre un chèque de 70M€ et il était la priorité de cet hiver pour les dirigeants parisiens. Ces derniers cherchaient à étoffer le secteur offensif de l’équipe de Luis Enrique, d’autant plus que Randal Kolo Muani est plus que jamais proche de quitter le club de la capitale.

Un talent fou fait son entrée au PSG ! 🌟 Kvaratskhelia s'engage jusqu'en 2029, prêt à briller sous les ordres de Luis Enrique.

Le départ de Kolo Muani est pour le moment bloqué

Normalement, Randal Kolo Muani aurait même dû déjà s’engager aec la Juventus de Turin sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat. Malheureusement pour le joueur du PSG, son départ est pour le moment bloqué, car le champion de France a atteint son quota de joueurs prêtés. Pour que l’attaquant rejoigne finalement la Vieille Dame, il faut donc tout simplement rappeler à Paris un joueur actuellement prêté ou bien vendre un élément dans cette situation.

Le PSG demande à la Juventus de supprimer une publication sur Kolo Muani

Depuis ce malheureux contretemps, le PSG cherche donc à trouver une solution pour que Randal Kolo Muani puisse bien rejoindre la Juventus de Turin. En attendant, d’après les informations du Parisien, les dirigeants du champion de France ont demandé à leurs homologues italiens de supprimer une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle ils annonçaient l’arrivée de RKM, ce qui a été fait par les équipes de la Vieille Dame.