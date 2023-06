Incroyable, un indésirable du PSG déchaine le mercato

Axel Cornic

Poussé vers la sortie l’été dernier, Mauro Icardi a réalisé une excellente saison à Galatsaray, avec notamment 23 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues. De quoi donner des espoirs au Paris Saint-Germain, qui planifie un énorme ménage pour ce mercato et aimerait donc se débarrasser définitivement de l’attaquant argentin.

Après l’énième désillusion en Ligue des Champions ainsi que la deuxième partie de saison catastrophique, le PSG souhaite révolutionner son effectif pour enfin construire un collectif solide autour de Kylian Mbappé. Cela passera bien sûr par les ventes, un sujet qui n’est pas vraiment la spécialité du club parisien.

Etonnante révélation sur le projet Henry au PSG https://t.co/8KLdgVKLfz pic.twitter.com/8ESTdcUcwt — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Un prêt réussi pour Mauro Icardi

La liste des candidats au départ est très longue, avec notamment plusieurs retours de prêt. C’est notamment le cas de Mauro Icardi, qui a pourtant réalisé de belles choses cette saison à Galatasaray, ce qui pourrait attiser l’intérêt sur le mercato. En effet, la presse italienne a récemment annoncé que l’AS Roma souhaiterait engager le buteur du PSG.

« Ce ne sera pas une opération facile car il y a un intérêt des clubs saoudiens et européens »