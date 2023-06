Incroyable, le PSG a fixé le prix du transfert de Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne devrait pas vraiment s’éterniser au PSG au vu de son souhait de rejoindre le Real Madrid selon Le Parisien. Conscient de la situation, le Paris Saint-Germain aurait préparé sa succession tout en fixant le prix de son transfert à 150M€.

Après les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos alors que le PSG tenterait de se séparer de Neymar, une énième star, et pas des moindres, pourrait également quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il s’agit de Kylian Mbappé. Lundi, celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a confié au PSG qu’il n’activerait pas la clause présente dans son contrat pour le prolonger jusqu’en 2025. Résultat ? Mbappé sera donc agent libre à l’été 2021. Et pour ce qui est de la suite ?

L’Angleterre se plie en quatre pour Mbappé, il veut le Real Madrid

Le PSG aurait lâché un ultimatum à Kylian Mbappé : prolonger son contrat ou partir dès cet été, comme L’Équipe l’a confié lundi. D’après les informations communiquées par la presse anglaise, Chelsea prévoirait de s’approcher du PSG afin de discuter d’un éventuel coup pour Kylian Mbappé. Manchester United resterait également à l’affût selon The Times. Néanmoins, à en croire Le Parisien , Kylian Mbappé n’aurait qu’une destination en tête : le Real Madrid. Pire, le champion du monde tricolore voudrait profiter du départ surprise de Karim Benzema pour signer en faveur du club merengue dès cet été.

Le PSG a un plan pour la succession de Mbappé, le prix du transfert déjà fixé