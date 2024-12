Il réclame un gros transfert au PSG et va se faire virer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse, Antoine Kombouaré a fait part de son intention de voir débarquer un renfort offensif cet hiver. Et le Kanak ne cache pas qu'il adorerait recruter Randal Kolo Muani, en grande difficulté avec le PSG. Cependant, Kombouaré pourrait bien ne jamais voir débarquer l'international français. Et pour cause, le FC Nantes envisage sérieusement un changement d'entraîneur.

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani traverse une période très compliquée. L'attaquant français joue peu et semble même avoir totalement perdu la confiance de Luis Enrique. Avec le PSG, l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort, recruté pour 90M€, semble dans l'impasse à Paris ce qui précipite son départ. Et Antoine Kombouaré aimerait en profiter pour rapatrier Randal Kolo Muani au FC Nantes, bien que le technicien Kanak pourrait être démis de ses fonctions prochainement.

Donnarumma blessé dans un choc controversé ! Les joueurs du PSG sont en colère, Breel comprend leur frustration. ⚽️

➡️ https://t.co/eIoekCdLYG pic.twitter.com/goKQmHtqcG — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 19, 2024

Kombouaré rêve de Kolo Muani...

« Recruter Randal Kolo Muani ? Là vous me parlez du meilleur profil qui pourrait, aujourd'hui, venir nous renforcer. Voilà ! Si on me demande et si c'était possible, moi je sauterais sur l'occasion. Après, c'est aux dirigeants de Nantes, le président et Franck, et puis surtout aux dirigeants parisiens de discuter. Encore faut-il que Randal ait envie de venir », lâche l'entraîneur du FC Nantes en conférence de presse avant de poursuivre.

... avant de se faire virer ?

« Parce que je pense que le concernant, les propositions ne vont pas manquer. Mais bon, si on me dit que c'est possible, je vais le chercher moi. Je prends la voiture et je fais l'aller-retour », ajoute Antoine Kombouaré. Mais même si le FC Nantes parvient à attirer Randal Kolo Muani, ce sera probablement avec un entraîneur différent puisque les Canaris devraient se séparer prochainement d'Antoine Kombouaré qui pourrait même être remplacé par un nouveau coach dont le nom n'a pas encore filtré.