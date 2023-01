Il a clashé Guendouzi, l’OM a pris une décision radicale

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM cet été pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a vécu des débuts mouvementés. En froid avec plusieurs joueurs dont Matteo Guendouzi, le technicien croate a fini par inverser la tendance et les résultats lui donnent raison. De quoi réjouir les dirigeants marseillais qui n’ont jamais douté.

Après une belle saison, Jorge Sampaoli a surpris tout le monde quand il a annoncé son départ de l’OM. Mécontent du début de mercato réalisé par le club olympien, le technicien argentin a préféré quitter le navire et laisser sa place à Igor Tudor. Inconnu en France, l’ancien coach du Hellas Vérone n’a pas mis longtemps à imposer ses idées à l’OM. Très vite, sa préparation à l’italienne a fait des dégâts et Igor Tudor s’est mis plusieurs joueurs à dos, dont Matteo Guendouzi.

Ça a chauffé entre Guendouzi et Tudor

A la mi-temps du match de préparation contre le Milan AC, Igor Tudor a eu une explication musclée avec Guendouzi, ce qui a conduit au remplacement de l’international français. L’ancien joueur d’Arsenal aurait même pensé à un départ, lui qui était déjà nostalgique de l’époque Sampaoli, un coach avec qui la relation était très forte. Finalement, les deux hommes finiront par discuter et Matteo Guendouzi retrouvera son rôle prépondérant dans le onze de l’OM. Ce qui a confirmé le choix des dirigeants marseillais.

Les dirigeants de l’OM n’ont jamais douté de Tudor