Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo… Toutes les infos mercato du 22 octobre

Publié le 22 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Real Madrid : Le clan Haaland annonce un transfert à 1Md€

Si Erling Braut Haaland a rejoint Manchester City lors du dernier mercato estival, son avenir fait déjà l'objet de nombreuses rumeurs. Alors qu'il est question d'un futur transfert pour le protégé de Pep Guardiola, Rafaela Pimenta, sa représentante, a fait une grande annonce. « Si on regarde la valeur de son image, de son impact sur le marché... il sera le premier joueur à atteindre près d'un milliard d'euros lors d'un transfert », a-t-elle lâchée à propos d'Haaland pour Sky Sport .



PSG : Mbappé prêt à prendre une décision fracassante après le Mondial ?

Quelques mois seulement après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, il est à nouveau question d'un transfert pour le Français. D'ailleurs, cela pourrait bien s'accélérer dans les prochains mois. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport , l'après Coupe du Monde pourrait être un tournant décisif pour l'avenir de Mbappé. Et si le natif de Bondy a pourtant démenti un départ en janvier, cela pourrait bel et bien être une possibilité.



Cristiano Ronaldo reçoit une réponse fracassante pour son transfert

Dans une situation délicate à Manchester United, Cristiano Ronaldo n'a clairement pas arrangé son cas en quittant plus tôt que prévu Old Trafford, avant même la fin de la rencontre face à Tottenham. De quoi accélérer les choses pour son futur transfert ? Pas sûr. En effet, rapporté par Fabrizio Romano, Erik ten Hag a expliqué qu'il comptait sur Cristiano Ronaldo : « Je compte sur Cristiano Ronaldo pour le reste de la saison. Il est mis à l’écart pour ce match, et après nous avançons. Je suis ouvert à ça et pour moi ce n'est qu'un avertissement ».



