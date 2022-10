Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit un appel du pied improbable d'une légende

Publié le 22 octobre 2022 à 21h10

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a reçu un appel du pied très surprenant. Légende du Brésil, Ronaldo a milité pour que le technicien italien devienne le futur sélectionneur de la Seleção. Reste à savoir si Carlo Ancelotti est prêt à relever ce challenge.

A la fin de la saison 2020-2021, Carlo Ancelotti a fait son retour au Real Madrid. En effet, le coach italien est tombé d'accord avec Florentino Pérez pour signer un nouveau contrat de trois saisons. Toutefois, Carlo Ancelotti pourrait prendre le large prématurément. En effet, la direction du Real Madrid préparerait déjà la succession de son technicien.

«Ancelotti pourrait faire quelque chose d'incroyable pour le Brésil»

D'après le journaliste italien Enrico De Lellis, interrogé par CM.it TV , « une source liée à Florentino Perez mène à José Mourinho, mais il y a aussi un chemin qui mène à Antonio Conte » . Reste à savoir si Florentino Pérez prévoit d'activer ces pistes XXL avant ou après la fin du contrat de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Mais en tous les cas, l'ancien coach du PSG a peut-être déjà trouvé sa prochaine destination.

«Il pourrait changer l'histoire pour les cent prochaines années»

Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Ronaldo a fait un énorme appel du pied à Carlo Ancelotti, l'incitant à prendre les rênes de la sélection brésilienne. « Je pense qu'un Européen, quelqu'un comme Pep (Guardiola) ou (Carlo) Ancelotti, pourrait faire quelque chose d'incroyable pour l'équipe nationale brésilienne. Il pourrait changer l'histoire de notre football pour les cent prochaines années » , a jugé la légende de la Seleção , avant de faire l'éloge de l'entraineur du Real Madrid.

«Carlo est la meilleure personne qui ait jamais existé dans le football»