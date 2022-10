Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho, Conte… La succession d’Ancelotti prend forme

Publié le 20 octobre 2022 à 00h00

Vainqueur notamment de la Ligue des Champions pour son grand retour au Real Madrid, Carlo Ancelotti avait déclaré qu’il envisageait de finir sa carrière au sein du club madrilène, que ce soit maintenant ou dans dix ans. Pour la suite, la Maison Blanche aurait deux entraîneurs dans le viseur : José Mourinho et Antonio Conte.

Renommé entraîneur du Real Madrid après être passé au Bayern Munich, à Naples et Everton, Carlo Ancelotti a frappé fort pour son grand retour. Le technicien italien a remporté la Liga, la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe, rien que ça… Huit ans après avoir gagné la dixième C1 du Real Madrid, Ancelotti a n’a pas perdu de temps pour renouer avec le succès, ce qui en fait l’entraîneur le plus titré de l’histoire en Ligue des Champions.

Carlo Ancelotti veut prendre sa retraite au Real Madrid

Mais son avenir est encore incertain. A 63 ans, Carlo Ancelotti sait déjà où il veut finir sa carrière, reste à savoir si la volonté du Real Madrid est similaire. « Je vais terminer ma carrière ici, au Real Madrid. Après, je prendrai ma retraite. Ce club est le top, il est logique de mettre le mot de fin ici. Après le Real, oui, j’arrêterai probablement. Si le club me garde dix ans, j’entraînerai dix ans. Mais j’aimerais être avec mes petits-enfants. Prendre des vacances avec ma femme, il y a tellement de choses à faire, des choses que j’ai laissées de côté et que j’aimerais faire », reconnait le coach italien.

Mourinho ou Conte pour lui succéder