Mercato - PSG : Campos prépare un transfert colossal pour calmer Mbappé

Publié le 22 octobre 2022 à 17h10

Seulement quelques semaines après avoir prolongé son contrat au PSG, Kylian Mbappé est irrité. Le joueur s'est vu promettre l'arrivée d'un numéro 9 du calibre de Robert Lewandowski lors du dernier mercato estival, mais Luis Campos n'est pas parvenu à trouver la perle rare. Le dirigeant parisien pourrait profiter des prochaines sessions de transferts pour enfin satisfaire l'international français.

Kylian Mbappé est déçu. Et lorsque des joueurs de son calibre expriment leurs déception, cela fait les gros titres de l'actualité. C'est ce qui est arrivé avec l'international français, qui s'est vu promettre l'arrivée d'un avant-centre de classe mondiale lors du dernier mercato estival. Ce recrutement aurait permis à Mbappé d'obtenir plus de liberté et de prendre place sur le côté. Comme annoncé par le10Sport.com, un différend financier oppose également les deux parties.

Un numéro neuf recherché pour satisfaire Mbappé

Malgré quelques tentatives notamment avec Robert Lewandowski, les dirigeants du PSG ne sont pas parvenus à tenir leurs promesses. Conséquence, Mbappé évolue, la plupart du temps, dans un rôle de pivot, loin d'être sa position préférentielle. Alors que le prochain mercato ouvrira ses portes en janvier, le PSG continue de chercher la perle rare.

