Guendouzi va quitter l'OM, il valide

Hugo Chirossel

Après deux saisons passées à Marseille, Matteo Guendouzi s’apprête à quitter l’OM. L’international français est attendu du côté de la Lazio, dont la dernière offre a été acceptée par les dirigeants marseillais. Pour Rolland Courbis, le milieu de terrain de 24 fait le bon choix en s’en allant dans un club où il pourra retrouver une place de titulaire.

Entre l’OM et Matteo Guendouzi, c’est terminé. Arrivé il y a deux ans en provenance d’Arsenal, l’international français (7 sélections) a probablement disputé ses dernières minutes en tant que joueur marseillais samedi soir, lors de la victoire face à Brest (2-0). Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’OM a accepté la dernière offre de la Lazio. Une opération qui devrait rapporter 18M€ à l’Olympique de Marseille, 13M€ plus 5M€ de bonus.

Il galère après son transfert, l'OM monte au créneau https://t.co/M95uie3c2B pic.twitter.com/XGjloNx7nO — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Guendouzi, une histoire contrastée à l'OM

Titulaire indiscutable avec Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi a vécu une saison dernière bien différente sous les ordres d’Igor Tudor. Dans le milieu de terrain de l’OM, le technicien croate lui a souvent préféré Valentin Rongier et Jordan Veretout. L’ancien joueur de Lorient a la plupart du temps évolué un cran plus haut, en soutien d’Alexis Sanchez. Un poste qui n’est pas le sien et qui ne lui a pas permis de montrer la meilleure version de lui-même.

« C’est bien pour Guendouzi de trouver un club où il aura sa place »