OM : L’accord est annoncé pour Guendouzi

Thibault Morlain

Entre l’OM et Matteo Guendouzi, la fin est proche. Arrivé en 2021 sur la Canebière en provenance d’Arsenal, le milieu de terrain va faire ses valises. Compte tenu de la concurrence dans l’entrejeu, l’OM devait faire de la place. Et c’est donc Guendouzi qui va s’en aller. Depuis plusieurs jours, on parle d'un départ à la Lazio Rome. Ça semble aujourd’hui se concrétiser…

En cette fin de mercato, l’OM prépare encore plusieurs opérations, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. Mais le club phocéen veut avant tout dégraisser et faire rentrer de l’argent dans les caisses. Les regards se sont alors tournés vers Matteo Guendouzi, l’une des plus grosses valeurs marchandes à Marseille. Et voilà que le transfert du Français est aujourd’hui imminent.

Fiasco à l'OM, Guendouzi se fait chambrer à Paris https://t.co/Zyar68UpEU pic.twitter.com/YsusPClTUd — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

C’est fait entre l’OM et la Lazio

Après l’OM, place à l’Italie pour Matteo Guendouzi. Annoncé à la Lazio Rome, le Français est en partance pour la capitale transalpine. Ce dimanche, Fabrizio Romano annonce qu’un accord aurait enfin été trouvé entre les Romains et les Phocéens pour un montant total de 18M€.

18M€ pour Guendouzi

Selon les informations du journaliste, il y aurait une part fixe de 13M€ pour le transfert de Matteo Guendouzi. Les 5M€ qui restent seront des bonus très faciles à atteindre. Direction maintenant Rome pour le futur ex-joueur de l’OM qui va devoir passer la traditionnelle visite médicale.