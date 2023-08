Départ annoncé à l’OM, un transfert prévu depuis longtemps ?

Axel Cornic

Arrivé en 2021, Mattéo Guendouzi semble se rapprocher d’un départ de l’Olympique de Marseille. La Lazio négocierait un transfert autour des 18M€ et cette destination semble beaucoup plaire au milieu de terrain français qui après la Ligue 1, la Premier League et la Bundesliga devrait donc connaitre un tout nouveau championnat avec la Serie A.

Quelque chose semble s’être cassé entre Mattéo Guendouzi et l’OM la saison dernière et le départ d’Igor Tudor n’a en rien arrangé les choses. Un départ était annoncé dès le début du mercato estival et avec la qualification manquée en Ligue des Champions, c’est devenu inévitable de se séparer de l’une des plus grosses valeurs de l’effectif.

L’OM doit répondre

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la Lazio serait toute proche de rafler la mise avec Guendouzi. Une dernière offre de 18M€, soit 13M€ de part fixe et 5M€ de bonus, aurait été soumise à l’OM récemment et les dirigeants laziali attendraient désormais une réponse.

Guendouzi ne voulait que la Lazio