Mercato - OM : Il l’annonce, ça chauffe pour Guendouzi

Les jours, voire les heures, de Matteo Guendouzi semblent être comptées à l’OM. Malgré le désaccord toujours d’actualité entre le club phocéen et la Lazio sur le montant de son transfert, l’international français devrait quitter Marseille. La presse italienne affirme qu’il ne serait plus qu’à un pas du club romain.

Le feuilleton Matteo Guendouzi semble toucher à sa fin, à l’instar de son aventure marseillaise. Arrivé à l’été 2021 sous la forme d’un prêt en provenance d’Arsenal, l’international français a fait l’unanimité à l’OM sous Jorge Sampaoli avant de connaître des difficultés avec Igor Tudor la saison passée. Avec Marcelino, nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, ce n’est pas plus simple sportivement parlant pour l’ancien des Gunners . Son transfert serait bien embarqué.

Guendouzi aurait un pied à Rome

Selon Alfredo Pedulla, journaliste italien, Matteo Guendouzi aurait déjà donné son aval à la direction de la Lazio sur les termes de son contrat. Son salaire serait compris entre 2,3 et 2,5M€ à l’année selon les divers bonus inclus dans le consensus entre les deux parties. Toujours d’après les informations du journaliste, on ne serait qu’à un pas du recrutement de Guendouzi à la Lazio. L’OM serait prêt à accepter une offre inférieure à 20M€, le prix initial fixé par les dirigeants marseillais, et une offensive des Biancocelesti pourrait survenir prochainement. De son côté, Guendouzi aurait poussé différentes offres sur le mercato afin de mettre toutes les chances de son côté pour son transfert à la Lazio.

La Lazio doit régler un dernier détail !