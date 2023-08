Mercato : L’OM lance les grandes manoeuvres pour cette opération surprise

Thibault Morlain

Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, l’OM veut encore apporter quelques modifications à l’effectif de Marcelino. Après avoir fait venir Joaquin Correa, le club phocéen pourrait se tourner vers sa défense centrale. Ces dernières heures, il a alors été question d’un échange entre l’OM et Lorient qui veut Isaak Touré et Bamo Meité faire un chassé-croisé. Et voilà que de nouveaux éléments ont été apportés sur cette opération.

A quoi ressemblera l’effectif de l’OM au 1er septembre, à la fermeture du marché des transferts ? Alors que le groupe de Marcelino a déjà bien été chamboulé cet été, ce n’est peut-être pas fini. En effet, Pablo Longoria travaille encore en coulisses pour apporter de nouvelles solutions à son entraîneur. Et la défense centrale semble être aujourd’hui le chantier principal des Phocéens. On parle ainsi d’un possible départ de Chancel Mbemba tandis que la presse anglaise a également évoqué un retour d’Eric Bailly en provenance de Manchester United. Mais le gros dossier dans ce secteur à l’OM concerne l’échange entre Isaak Touré et Bamo Meïté (Lorient).

L’OM intéressé par Meïté

Et si l’OM et Lorient faisaient un échange entre Isaak Touré et Bamo Meïté ? C’est le deal qui est apparu ces dernières heures. Ce dimanche, L’Equipe a alors fait certaines révélations sur ce dossier. Le quotidien sportif annonce alors que c’est l’OM qui serait à l’origine de cette idée d’un chassé-croisé entre les deux défenseurs centraux. Intéressé par Bamo Meité, le club phocéen aurait alors initié les discussions avec Lorient, proposant ainsi de mettre Isaak Touré dans cette opération.

Lorient a été refroidi pour Touré

Comme le précise le quotidien sportif, Lorient était intéressé par Isaak Touré il y a quelques semaines de cela. A cette époque, l’OM se montrait toutefois gourmand pour lâcher son défenseur central, de retour d’un prêt à Auxerre. Le prix de Touré était alors fixé à 10M€, ce qui avait poussé les Merlus à regarder ailleurs et ils ont par la suite recruter Formose Mendy. Mais voilà que l’OM a aujourd’hui changé de position concernant Isaak Touré. Les discussions sont en cours avec Lorient, mais elles ne font que commencer…