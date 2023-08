Recalé par le PSG, il va rejoindre Benzema

Benjamin Labrousse

Après deux saisons passées au PSG après une carrière légendaire au Real Madrid, Sergio Ramos n’a pas été prolongé par le club parisien à l’issue de son contrat en juin dernier. Désireux de relever un nouveau challenge, le défenseur espagnol de 37 ans pourrait finalement rebondir avec Karim Benzema à Al-Ittihad malgré un intérêt en Turquie.

Cet été, le PSG a démarré un nouveau cycle avec les arrivées de nombreuses recrues mais également d’un nouvel entraîneur. Actif dans le sens des arrivées, le club parisien l’a également été dans le sens des départs. Ainsi, plusieurs stars comme Lionel Messi, Neymar mais aussi Sergio Ramos ont tous quitté Paris. Tout comme l'Argentin, l'Espagnol avait vu le PSG décider de ne pas renouveler son contrat.

Sergio Ramos a été convoité en Turquie

Si Lionel Messi et Neymar ont depuis rejoint respectivement l’Inter Miami et Al-Hilal, Sergio Ramos n’a quant à lui pas encore retrouvé de club. Mais la situation de l’Espagnol pourrait rapidement évoluer. Alors que plusieurs clubs turcs comme Galatasaray ou le Besiktas s’intéressaient au joueur, Sergio Ramos devrait rebondir en Arabie Saoudite.

Sergio Ramos devrait signer en faveur d’Al-Ittihad