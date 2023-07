Guendouzi, Dembélé, Mbappé... Toutes les infos mercato du 29 juillet

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Deco avait averti le Barça du danger pour Dembélé

Le PSG semble prêt à faire sauter la clause libératoire d'Ousmane Dembélé. Il faut dire que jusqu'au 31 juillet, elle est estimée à 50M€, avant de doubler à partir du 1er août. Une opportunité que le club parisien souhaite saisir, et selon les informations de SPORT , Deco, nouveau directeur sportif du Barça, avait prévenu sa hiérarchie de la menace qui se présentait dans ce dossier.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Ancelotti esquive encore une question sur Mbappé

Présent en conférence de presse en pleine tournée aux Etats-Unis, Carlo Ancelotti n'a une nouvelle fois pas pu échapper aux questions concernant un éventuel transfert de Kylian Mbappé. Et comme à chaque fois, l'entraîneur du Real Madrid botte en touche. « Cela ne me dérange pas qu'on me pose des questions sur Mbappé, je ne réponds tout simplement pas », a-t-il répondu.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le clan Marquinhos dément un départ du PSG

Après avoir tenté sa chance pour Kylian Mbappé et Marco Verratti, l'Arabie Saoudite s'attaque à une autre star du PSG à savoir Marquinhos. Cette fois-ci, c'est Al-Nassr qui serait passé à l'action pour le capitaine parisien. Néanmoins, l'entourage de l'international brésilien a démenti auprès de L'EQUIPE qu'un départ soit envisagé cet été.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Guendouzi pourrait finalement rester à l'OM

Longtemps annoncé sur le départ, Mattéo Guendouzi suscitait l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League. Mais l'ancien milieu de terrain d'Arsenal est toujours à l'OM et selon les informations de L'EQUIPE , cela pourrait bien se poursuivre. En effet, le quotidien assure que la nomination de Marcelino sur le banc marseillais aurait finalement convaincu Mattéo Guendouzi de rester à l'OM.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Le Real Madrid attend un geste de Mbappé