PSG : Kylian Mbappe reçoit un improbable coup de pression pour son transfert

Benjamin Labrousse

Cet été, Kylian Mbappé pourrait définitivement rejoindre le Real Madrid dans le cadre d’un transfert onéreux. Actuellement écarté de l’équipe première du PSG, l’attaquant français reste toujours silencieux quant à un possible départ vers le Real Madrid. Pourtant, le club espagnol souhaiterait que le prodige de Bondy fasse le premier pas pour déclencher son transfert.

Quelle issue connaîtra la saga Kylian Mbappé cet été ? Le capitaine de l’équipe de France semble plus proche que jamais de rejoindre le Real Madrid. Et si le PSG est désormais ouvert à une vente de son attaquant vedette, la situation contractuelle de ce dernier pose problème au club parisien qui ne semble pas en position de force dans ce dossier.

Le PSG craint un accord entre Mbappé et le Real Madrid

Car Kylian Mbappé pourrait rester un an de plus au PSG et rejoindre ainsi le Real Madrid libre de tout contrat en 2024. Un scénario inenvisageable pour le club de la capitale qui est d’ailleurs persuadé que l’attaquant de 24 ans aurait d’ores et déjà conclu un accord de principe avec le club madrilène afin de les rejoindre l’été prochain.

Le Real attend un geste de la part de Mbappé