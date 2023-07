L’entourage d’une star du PSG répond cash sur son transfert

Alexis Brunet

Le PSG a déjà beaucoup changé cet été, mais il pourrait définitivement tirer une page de son histoire. Des joueurs majeurs du club tels que Kylian Mbappé, Marco Verratti ou bien Marquinhos sont annoncés sur le départ. Pour les deux premiers cités, la possibilité de quitter Paris existe, en revanche, le dernier souhaite rester dans la capitale selon son entourage.

Il reste encore un peu plus d'un mois de mercato, le visage du PSG peut donc encore grandement changer. Il a déjà évolué, puisque pas moins de six joueurs ont rejoint le club de la capitale. Même sept, si l'on compte le retour de Xavi Simons, qui est parti en prêt au RB Leipzig par la suite. Mais cela ne semble pas terminé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paris a formulé une seconde offre de 60M€ pour Bernardo Silva, qui fait office de priorité à droite. Cette proposition a été refusée par Manchester City, qui attendrait au moins 100M€.

Le PSG veut un gros buteur

Bernardo Silva n'est pas le seul dossier chaud, ni le seul en attaque. Luis Campos tente aussi de faire venir un buteur de classe mondiale. La priorité à ce poste se nomme Harry Kane, mais le Bayern Munich qui tente aussi le coup ne facilite pas la tâche au PSG. Paris pourrait, en cas d'échec de la piste menant à l'Anglais se rabattre sur d'autres profils. On a récemment parlé de Dušan Vlahović par exemple, ou bien de Rasmus Højlund.

Marquinhos devrait rester au PSG