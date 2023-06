Galtier - PSG : Un rendez-vous au sommet est annoncé

Arnaud De Kanel

Copieusement sifflé lors de la remise du titre de champion de France, Christophe Galtier n'est clairement plus le bienvenu au PSG. Pourtant, son aventure avec le club de la capitale est encore loin d'être terminée. Selon nos informations, une réunion décisive est prévue cette semaine.

Malgré une deuxième partie de saison complètement chaotique, Christophe Galtier a mené le PSG vers son onzième titre de champion de France. Cela ne peut qu'apporter du crédit à l'entraineur français qui n'a cessé d'être chahuté et qui n'a pas été verni avec les blessures de ses joueurs cadres. Ces derniers jours, la folle rumeur d'une association entre Julian Nagelsmann et Thierry Henry a filtré dans la presse. De quoi remettre sérieusement en question l'avenir de Christophe Galtier ?

Campos veut garder Galtier

Comme nous vous l'indiquons depuis plusieurs mois maintenant, la tendance est à un maintien de Christophe Galtier. Selon nos informations, Luis Campos veut poursuivre avec le technicien français qu'il connait bien. D'ailleurs, aucun contact n'a été établi avec un entraineur par la direction sportive du PSG. Seul Doha peut complètement inverser la donne, ce qui démontre qu'il y a bien un réel problème de structure au sein du club de la capitale. Pour l'instant, Christophe Galtier est donc parti pour rester. Il sera fixé en milieu de semaine après son entretien avec la direction.

