OM : Payet peut relancer l’avenir de Guendouzi

Hugo Chirossel

Alors que l’ouverture du marché des transferts approche à grands pas, l’OM est à la recherche du successeur d’Igor Tudor, qui a annoncé son départ jeudi dernier. En plus de devoir trouver un nouvel entraîneur, les dirigeants marseillais doivent gérer le dossier Matteo Guendouzi. Annoncé sur le départ, l’international français se poserait des questions sur son avenir, qui pourrait être influencé par Dimitri Payet.

« Si je vais être à l'OM la saison prochaine ? La question ne se pose pas pour l'instant, il y a une défaite à assumer, il y aura des discussions avec la direction du club . » Après la défaite sur la pelouse de l’AC Ajaccio samedi dernier, Matteo Guendouzi a été interrogé sur son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OM, l’international français est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. « On verra comment les choses vont se passer, il y aura un nouveau coach qui va venir, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte. En tout cas, je suis très heureux d'être à l'OM », a-t-il ajouté.

Guendouzi s’interroge sur son avenir

Les dirigeants marseillais espèrent réaliser une belle plus-value avec le transfert de Matteo Guendouzi, recruté définitivement l’été dernier après être arrivé en prêt en provenance d’Arsenal. Cependant, le milieu de terrain âgé de 24 ans se poserait des questions sur son avenir, comme l’indique L’Équipe . Aston Villa et West Ham étaient intéressés cet hiver et Matteo Guendouzi pensait même qu’il allait quitter le club marseillais. Quelques mois plus tard et alors qu’Igor Tudor ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine, il ne serait plus aussi décidé à partir.

Un entraîneur est attendu, l’OM prépare une surprise https://t.co/qj9rZumqOG pic.twitter.com/2EAgVfe6GQ — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Un destin lié à celui de Payet ?