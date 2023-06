L’OM fixe une condition pour le transfert de Payet

Arnaud De Kanel

Dimitri Payet est l'une des plus grosses victimes d'Igor Tudor. Le Réunionnais a complètement été déclassé sous la houlette de l'entraineur croate, passant de titulaire indiscutable à simple remplaçant. Forcément, le départ de Tudor pourrait changer pas mal de choses. Pablo Longoria a assuré en conférence de presse que la décision pour l'avenir de Payet reviendra au futur coach de l'OM.

Et si l'avenir de Dimitri Payet à l'OM était complètement relancé ? Annoncé sur le départ ces derniers jours par L'Equipe , le meneur de jeu ferait tout pour rester à l'OM. Ce lundi, Pablo Longoria a tenu une conférence de presse pour tirer le bilan de la saison et il n'a pas échappé à la question fatidique concernant l'idole du Vélodrome. Le président espagnol assure qu'aucune décision n'a été prise le concernant et qu'il laissera le soin au successeur d'Igor Tudor de décider s'il conserve ou non Dimitri Payet.

«On doit savoir comment jouer avec le nouveau coach»

« Il a un an en plus de contrat. On a discuté ces dernières semaines des ambitions. C'est constructif. Il doit y avoir des discussions constructives avec le coach qui va arriver. Avec nos discussions, on n'est pas entré dans le détail de l'analyse de l'effectif. Pour moi, c'est un concensus avec le coach. On doit savoir comment jouer avec le nouveau coach. Je n'aime pas parler des cas individuels », a rétorqué Pablo Longoria. Et pour ce qui est de ce fameux nouveau coach, le président de l'OM n'a pas souhaité s'attarder sur le sujet.

Payet peut-il rester ?