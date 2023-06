Le boss de l’OM veut boucler un transfert retentissant

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes le 10 juin, l’OM a déjà planché sur plusieurs dossiers, notamment dans le sens des ventes. Dimitri Payet, qui sort d’une saison compliquée, pourrait partir puisque la direction n’est pas opposée à son départ. Mais encore faut-il que le Réunionnais accepte de quitter Marseille...

« Je ne me vois pas arrêter dans deux ans. Je ne suis pas prêt encore. J’aime trop ça. Le matin je me lève, je me dis que je vais à l’entraînement. Je n’y vais jamais en trainant des pieds ». En octobre dernier, Dimitri Payet était très clair au sujet de son avenir : il n’envisageait pas de raccrocher. Mais la situation du capitaine de l’OM n’a rien d’évident.

La direction est prête à se séparer de Payet

Resté sur le banc quasiment toute la saison, Dimitri Payet a eu un temps de jeu plus que réduit. Son avenir pose question, surtout que d’après les informations du journal L’Équipe , la direction de l’OM ne serait pas opposée à un départ de Payet.

Pas prêt à quitter l’OM ?