Galtier - PSG : Son successeur est annoncé, il craque en direct

Christophe Galtier n'obtiendra pas de seconde chance. Arrivé durant l'été 2022, le technicien français a été démis de ses fonctions d'entraîneur du PSG. Selon les dernières informations, Julian Nagelsmann est le grand favori pour lui succéder dans la capitale. Ancien membre du club parisien, David Ginola a été interrogé sur cette piste et n'a pas caché son agacement.

L'information n'a pas encore été officialisée par le PSG, mais Christophe Galtier ne serait plus l'entraîneur du PSG. Le technicien a été remercié après une saison marquée par une défaite décevante face au Bayern Munich en huitièmes de finale. Sur le banc adverse se trouvait Julian Nagelsmann, aujourd'hui pressenti pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com, cette option est sur la table, mais n'est pas la seule, même si les dirigeants semblent s'être arrêtés sur ce choix.

« Nagelsmann au PSG ? Je m'en fous ! »

Présent sur le plateau du Canal Champions Clu b, David Ginola a été interrogé sur la piste Nagelsmann. Et sa réponse traduit une certaine colère. « Nagelsmann au PSG ? Je m'en fous ! Ce n'est pas le problème [...] Le problème réside dans l'idéologie que l'on se fait d'un club de football, dans la manière dont on l'aborde et dans la façon dont on construit quelque chose qui soit en adéquation avec son identité, celle de la capitale, et qui représente le club et la ville » a confié l'ancien international français, qui pointe du doigt l'attitude des responsables parisiens.

Ginola tacle les dirigeants du PSG