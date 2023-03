Galtier, Mbappé... Toutes les infos mercato du 8 mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Galtier joue son avenir face au Bayern

Ce mercredi soir, le PSG ira défier le Bayern Munich sur sa pelouse en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, et ce choc sera décisif pour le futur de Christophe Galtier, qui avait été nommé l'été dernier sur le banc du club de la capitale. RMC Sport indique en effet qu'en cas d'élimination, l'ancien entraîneur de l'ASSE et du LOSC serait très sérieusement menacé et pourrait donc être limogé par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Dans le cas contraire, si le PSG parvient à inverser la tendance du match aller (défaite 0-1 au Parc des Princes), Galtier pourrait conserver son poste et regagner du crédit auprès de sa direction après un mois de février très compliqué. De son côté, le quotidien espagnol MARCA confirme cette tendance, précisant que Luis Campos serait menacé au même titre que l'entraîneur du PSG en cas d'élimination face au Bayern



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'avenir de Mbappé au PSG déjà réglé

Faut-il craindre pour le futur de Kylian Mbappé en cas d'élimination du PSG face au Bayern Munich ce mercredi soir, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions ? L'EQUIPE dégage une tendance claire à ce sujet et affirme dans ses colonnes du jour que l'attaquant français ne prendra aucune décision radicale en fonction de ce résultat. S’il a fini par prolonger son contrat en mai dernier, c'est qu'il croit au projet qu'on lui a proposé, et Mbappé n'envisage donc pas de claquer la porte. Selon le quotidien sportif, la direction du PSG n'a de toute façon aucunement l'intention de vendre Mbappé.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Malaise en interne avec Donnarumma, la Juventus au taquet