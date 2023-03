Mercato - PSG : Le Qatar va sévir, une bombe est lâchée par la presse espagnole

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG joue son futur sur la scène européenne contre le Bayern. Et à en croire la presse espagnole, Christophe Galtier et Luis Campos sont également sous pression sur le plan personnel. Déterminé à offrir sa première Ligue des Champions au PSG, le Qatar pourrait se débarrasser des deux hommes en cas d'élimination en huitième de finale.

Défait 0-1 au Parc des Princes, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern ce mercredi soir avec l'objectif de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors que l'avenir européen du club français se joue à l'Allianz Arena de Munich, Christophe Galtier et Luis Campos peuvent trembler.

Galtier et Campos dans le collimateur du Qatar ?

Selon les informations de Marca , Christophe Galtier et Luis Campos seraient dans le viseur du Qatar. En effet, si le PSG est éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir, le coach et le conseiller football parisien pourraient le payer très cher.

Galtier et Campos sacrifiés en cas d'élimination en C1 ?