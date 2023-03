Mbappé donne une énorme réponse sur son avenir, le PSG est fixé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les envies d'ailleurs de Kylian Mbappé semblent être de l'histoire ancienne. Meilleur buteur de l'histoire du PSG depuis samedi soir, l'international français a déclaré sa flamme au club parisien à de nombreuses reprises. Le joueur de 24 ans envoie de nombreux signaux positifs à ses dirigeants, comme celui de ne pas lier son avenir au Bayern Munich.

Le PSG joue une grande partie de sa saison ce mercredi soir. Opposé au Bayern Munich en huitièmes de finale retour, le club parisien va devoir l'emporter en Allemagne pour atteindre le prochain tour. Absent lors du match aller, Kylian Mbappé est motivé comme jamais. « Cela commence dès mercredi où on va essayer, tous ensemble, de ramener la qualification et d’autres titres dans la capitale » a confié le joueur français, après avoir inscrit son 201ème but sous le maillot du PSG.

Coup de théâtre avec Mbappé, le feuilleton relancé https://t.co/4xQeZbxa9B pic.twitter.com/OKe0fc8ojc — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Mbappé n'a pas lié son avenir au match face au Bayern Munich

Devenu meilleur marqueur de l'histoire du PSG lors de la rencontre face au FC Nantes, Kylian Mbappé avait enchaîné les prises de paroles. ll en a profité pour évoquer son avenir au sein du club de la capitale. « Je ne pense pas. Si je liais mon avenir à la Ligue des champions - et je ne manque pas de respect au club - je serais parti très loin (rires.) Je suis ici, je suis très heureux, et pour l'instant je ne pense à rien d'autre qu'à faire les beaux jours du PSG » a confié Mbappé.

Mbappé est heureux au PSG