Mercato - PSG : Dos au mur, Neymar n’a pas le choix

Axel Cornic

A nouveau blessé, Neymar ne rejouera plus de la saison et les débats autour de son avenir ont repris de plus belle. Car le Brésilien, qui a déjà été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, n’a toujours pas convaincu au Paris Saint-Germain et face à Lionel Messi ou Kylian Mbappé, il semble être le candidat parfait au départ. Mais pour aller où ?

Au PSG, on ne semble plus vraiment vouloir retenir Neymar à tout prix. Elle est loin en effet la ténacité de 2019, lorsque le Brésilien souhaitait partir mais n’a pas pu aller à l’encontre de ses dirigeants. Désormais, la situation semble s’être inversée...

Décision fracassante au PSG, le clan Neymar sort du silence https://t.co/2sSN4s0PdD pic.twitter.com/303HbOc6HK — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Le PSG aimerait bien le voir partir

Car c’est le PSG qui aimerait bien voir Neymar partir, alors que la star de 31 ans se verrait rester plus longtemps, avec un contrat qui court jusqu’en 2027. RMC Sport assure qu’il pourrait une nouvelle fois être mis sur le marché lors de l’été 2023, mais on ne peut pas vraiment dire qu’il croule sous les offres.

Chelsea, seule piste pour Neymar ?