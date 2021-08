Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Pape Matar Sarr à Tottenham, c’est 30 M€ !

Publié le 22 août 2021 à 19h50 par Alexis Bernard mis à jour le 22 août 2021 à 19h58

Tottenham et Metz ont trouvé un accord pour le transfert de Pape Matar Sarr. Un très gros coup pour le club messin.