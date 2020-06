Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Mollet (Montpellier) plaît en Allemagne

Publié le 10 juin 2020 à 14h54 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2020 à 14h55

Excellent du côté de Montpellier, Florian Mollet intéresse plusieurs clubs de Bundesliga à l’approche du mercato estival

Homme clé du système de Michel Der Zakarian, Florent Mollet sort d’une nouvelle très belle saison du côté de Montpellier. A 28 ans, le milieu de terrain est en pleine possession de ses moyens et se retrouve courtisé sur le marché des transferts. Selon nos informations, son profil plaît notamment à plusieurs clubs de Bundesliga. Schalke 04, Mayence ou encore Cologne surveilleraient attentivement sa situation, lui qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022. Si Montpellier compte sur lui et n’a pas d’intention de le vendre, Florent Mollet n’exclut pas de partir si un challenge se présente à lui. L’Allemagne a de quoi séduire et réussit plutôt aux joueurs français qui s’y exportent. Acheté pour un peu plus de 2,5 millions d’euros à l’été 2018, Mollet en vaut au moins le triple désormais.