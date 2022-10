Foot - Mercato

Ekitike, Messi, Papin… Toutes les infos mercato du 29 octobre

Publié le 29 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : La grosse annonce pour l'avenir d'Ekitike

Arrivé durant le dernier mercato estival au PSG, Hugo Ekitike doit ronger son frein sur le banc de touche. Les occasion de se montrer sont rares pour l'ancien de Reims. Faut-il alors imaginer un départ d'Ekitike en janvier ? Du côté du PSG, cela n'est pas d'actualité. En effet, ce samedi, pour L'Equipe , le club de la capitale a écarté cette possibilité : « Il y a zéro possibilité ».



Real Madrid : Le transfert d’Erling Haaland bouclé pour 200M€ ?

Alors qu'Erling Braut Haaland vient à peine de rejoindre Manchester City, il est déjà question d'un transfert pour le Norvégien. Et c'est notamment la présence d'une clause libératoire, valable à partir de l'été 2024, qui enflamme le mercato. Haaland pourrait donc ne pas vraiment s'éterniser chez les Citizens. Un transfert pourrait ainsi être acté dans deux ans et pour cela, il faudra lever les 200M€ de sa clause libératoire comme l'a expliqué Ok Diario .



OM : Une légende arrive à l’OM pour Longoria

Ancien attaquant de l'OM, Jean-Pierre Papin est annoncé de retour au sein du club phocéen depuis plusieurs jours maintenant. Et suite à l'annonce de son départ de son poste d'entraîneur de Chartres, il ne fait aucun doute que JPP va prochainement débarquer à Marseille, où il devrait occuper le rôle de conseiller stratégique de Pablo Longoria. A en croire les informations de La Provence , l'officialisation devrait tomber d'ici le 15 novembre.



PSG : Un transfert en janvier ? Le Barça prépare le retour de Messi