Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bombe se confirme pour Kylian Mbappé

Publié le 29 octobre 2022 à 16h45

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 16 octobre dernier, Kylian Mbappé se présentait face aux journalistes pour démentir les informations selon lesquelles il aurait réclamé son départ en janvier. Depuis, cette actualité est passée au second plan. Mais certains journalistes campent sur leurs positions et affirment que le joueur souhaite quitter le PSG, et ce dès le mois de janvier.

La bombe avait été lâchée, tout d’abord, par Daniel Riolo. Au début du mois d’octobre, il avait annoncé les envies de départ de Kylian Mbappé. Une information ensuite reprise et confirmée par plusieurs médias français et espagnols. Comme annoncé par le10Sport.com, un différend financier est à l’origine des tensions entre Mbappé et le PSG. Les deux parties ont également des points de vue opposés sur la question du recrutement.

Mercato - PSG : Le Qatar a enchainé les échecs pour Mbappé https://t.co/Uxi2MYUeIW pic.twitter.com/RaYjogBrxb — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Le message dévoilé par Mbappé

Face à la vague de réactions que cette information a suscité, Kylian Mbappé a pris la parole pour la démentir. « Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. Je n'ai pas compris l'information qui est sortie avant le match. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué que tout le monde » avait confié le joueur le 16 octobre dernier.

Mbappé voudrait bien quitter le PSG