Ejectée par le PSG, cette star a vécu un traumatisme

Lors de la saison 2016-2017, le PSG a vécu la pire soirée de son histoire en Ligue des Champions face au FC Barcelone au Camp Nou : la remontada. Interrogé sur cette rencontre, Marco Verratti - qui défend actuellement les couleurs d'Al Arabi - a fait passer un message poignant.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2016-2017, le PSG avait la lourde tâche de se frotter au FC Barcelone. Et contre toute attente, le club de la capitale a écrasé le Barça lors du match aller au Parc des Princes (4-0).

La remontada a traumatisé Verratti

Malgré son avance de quatre buts, le PSG a sombré au Camp Nou lors du match retour. En effet, le FC Barcelone a réussi une remontada historique en l'emportant 6-1 sur sa pelouse. Un cauchemar que Marco Verratti (30 ans) n'oubliera jamais.

«Comme si tu perds un être cher»