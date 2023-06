Éjecté par le PSG, il est snobé par Neymar

Alexis Brunet

Après Lionel Messi, un autre membre de la MNM pourrait quitter le PSG. Le nom de Neymar revient avec insistance dans la rubrique départ cet été. Depuis six ans à Paris, le Brésilien pourrait quitter le club français cet été. La destination la plus probable est la Premier League, mais l'attaquant a justement recalé un ancien entraîneur parisien entrainant désormais à Chelsea : Mauricio Pochettino.

L'avenir du PSG est encore très flou. Personne ne peut imaginer avec précision comment sera façonnée l'équipe parisienne à la rentrée. Ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé va rester dans la capitale. Alors qu'il vient d'être sacré meilleur buteur de Ligue 1 pour la cinquième année consécutive, le natif de Bondy a annoncé qu'il sera là l'année prochaine. Et Luis Campos, le conseiller football parisien, souhaite construire l'équipe autour de lui.

Qui pour épauler Kylian Mbappé ?

Encore une fois éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions, le PSG doit trouver de nouvelles solutions pour viser le titre final. Luis Campos cherche donc depuis un moment les profils idoines pour rejoindre la capitale cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Marco Asensio va rejoindre Paris cet été. Et l'actuel joueur du Real Madrid pourrait être suivi par Bernardo Silva. Le Portugais veut venir à Paris, et le champion de France va bientôt transmettre une offre à Manchester City. Mais de nombreuses arrivées entraînent forcément des départs.

Neymar a recalé Mauricio Pochettino