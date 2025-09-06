Du jamais vu, il hallucine à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très actif sur le mercato cet été, l'OM vient d'accueillir une nouvelle recrue intéressante : Emerson Palmieri. Le latéral gauche italien de 31 ans a un profil qui plaît beaucoup aux dirigeants marseillais et il semble également conquis par sa nouvelle destination. L'ancien joueur de Chelsea a hâte de disputer ses premières minutes sous son nouveau maillot, surtout au Vélodrome, un stade particulièrement impressionnant.

Après un été mouvementé, l'OM n'a pas commencé sa saison de Ligue 1 de la meilleure des manières. Mais l'engouement reste toujours fort autour de cette équipe. Les nouvelles recrues ne manquent pas d'exprimer leur joie à l'idée de porter le maillot marseillais. C'est le cas d'Emerson Palmieri, qui a de grands souvenirs du Vélodrome.

Emerson impressionné par le Vélodrome A 31 ans, Emerson Palmieri a expérience intéressante et il a traversé quelques clubs. La perspective de jouer au Vélodrome lui met déjà l'eau à la bouche. « J'ai joué dans beaucoup de stades. Je peux vous dire que je n'avais jamais vu un match où le stade faisait un vacarme incroyable 40 minutes avant le match comme au stade Vélodrome » explique-t-il dans un live Twitch ce vendredi.