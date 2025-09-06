Du jamais vu, il hallucine à l’OM !

Très actif sur le mercato cet été, l'OM vient d'accueillir une nouvelle recrue intéressante : Emerson Palmieri. Le latéral gauche italien de 31 ans a un profil qui plaît beaucoup aux dirigeants marseillais et il semble également conquis par sa nouvelle destination. L'ancien joueur de Chelsea a hâte de disputer ses premières minutes sous son nouveau maillot, surtout au Vélodrome, un stade particulièrement impressionnant.
Après un été mouvementé, l'OM n'a pas commencé sa saison de Ligue 1 de la meilleure des manières. Mais l'engouement reste toujours fort autour de cette équipe. Les nouvelles recrues ne manquent pas d'exprimer leur joie à l'idée de porter le maillot marseillais. C'est le cas d'Emerson Palmieri, qui a de grands souvenirs du Vélodrome.
Emerson impressionné par le Vélodrome
A 31 ans, Emerson Palmieri a expérience intéressante et il a traversé quelques clubs. La perspective de jouer au Vélodrome lui met déjà l'eau à la bouche. « J'ai joué dans beaucoup de stades. Je peux vous dire que je n'avais jamais vu un match où le stade faisait un vacarme incroyable 40 minutes avant le match comme au stade Vélodrome » explique-t-il dans un live Twitch ce vendredi.
Un nouveau défi incroyable
Lorsqu'il évoluait à Chelsea, Emerson Palmieri a disputé une saison à l'OL en prêt, l'occasion pour lui de se frotter à l'OM dans un contexte un peu particulier puisqu'il s'agissait de rencontres face à l'ennemi juré. A lui maintenant de découvrir ce stade avec le maillot sur les épaules. « La pression du Vélodrome est énorme. Je suis heureux d'être du bon côté et de pouvoir défendre ce maillot et ces supporters qui sont incroyables » poursuit-il.