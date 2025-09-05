PSG - Luis Enrique : Le divorce que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

La fin du mercato a été agitée du côté du PSG. Les Rouge-et-Bleu ont fait tout leur possible pour boucler leurs derniers dossiers avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. La formation parisienne s’est notamment séparée de Marco Asensio, envoyé à Fenerbahçe contre un chèque de 8M€. L’international espagnol n’a jamais su s’imposer chez les champions d’Europe.

Luis Enrique ne comptait plus sur Marco Asensio au PSG Comme le rapporte AS, Marco Asensio entretenait pourtant un espoir de pouvoir se relancer au PSG après son retour de prêt à Aston Villa. Mais Luis Enrique lui aurait fait clairement comprendre qu’il ne comptait pas sur lui. De quoi acter le divorce entre les deux hommes, qui semblaient pourtant se tenir en haute estime.