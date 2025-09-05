OM - Transfert de Pavard : Un problème d’argent est révélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à l'OM dans les dernières heures du mercato, Benjamin Pavard aurait pu rejoindre un autre club français. En effet, le joueur prêté par l'Inter Milan a été ciblé par le LOSC où il aurait pu faire son retour. Mais les Dogues n'étaient pas en mesure d'assumer son imposant salaire, mais si les Nerazzurri prenaient en charge une partie.

Bien qu'il ait signé à l'OM dans les dernières heures du mercato, Benjamin Pavard aurait pu rejoindre un autre club français durant l'été. En effet, selon les informations de Thibaud Vézirian, le joueur prêté par l'Inter Milan a été convoité par le LOSC, son club formateur, qu'il a quitté en 2017 pour rejoindre Stuttgart. Un deal toutefois impossible compte tenu des finances lilloises.

Le LOSC a tenté le coup pour Pavard « Ce qui aurait pu l’intéresser, c’est un retour chez lui dans le Nord, à Lille. Mais Benjamin Pavard a dit non, parce que là pour le coup, le porte-feuille lillois n’est pas extensible, avec son salaire, estimé à 6M€ par an à l’Inter Milan, ce n’était pas possible », révèle-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.