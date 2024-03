Départ de Mbappé : L’inquiétante annonce pour le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG se prépare à l’après-Mbappé, le numéro 7 ayant décidé de quitter la capitale au terme de son contrat afin de rejoindre probablement le Real Madrid. La perte s’annonce majeure pour le club parisien, qui pourrait bien dire adieu aux premiers rôles en Ligue des champions dans un avenir proche selon Vahid Halilhodzic.

Après sept années au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large. La saison prochaine, c’est avec le maillot du Real Madrid sur ses épaules que l’on devrait retrouver le capitaine de l’équipe de France, qui a fêté ses 25 ans en décembre. Une perte majeure pour le PSG, qui a pu compter sur les performances XXL de Kylian Mbappé pour se sortir de situations difficiles à de nombreuses reprises. Interrogé par CulturePSG , Vahid Halilhodzic estime que son ancien club aura du mal à se passer de l’international tricolore.

« Cette saison est peut-être une des dernières avant un petit moment où le PSG peut aller au bout »

« Je trouve très intéressant de s'appuyer sur des jeunes talents et une approche plus collective pour l'avenir, mais faire sans Kylian sera très compliqué. On l'a vu encore lors du retour face à la Real Sociedad, à quel point il a cette capacité à faire basculer les grands matches. C'est pourquoi cette saison est peut-être une des dernières avant un petit moment où le PSG peut aller au bout en Ligue des Champions », estime l’ancien entraîneur du PSG.

« L'entraîneur, lui, sait à quoi s'en tenir pour la saison prochaine »