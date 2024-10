Départ de Mbappé : L’annonce surprise du vestiaire du PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a marqué les esprits pendant sept saisons au PSG en empilant les buts et notamment en Ligue des champions. Ce qui fait cruellement défaut au Paris Saint-Germain en ce début de saison comme l’a attesté le nul concédé à domicile face au PSV Eindhoven mardi soir (1-1). Marquinhos n’a pas caché l’impact du départ de Mbappé.

Le 10 mai dernier, 48 heures avant sa dernière au Parc des princes en tant que joueur du PSG contre le Toulouse FC (1-3), Kylian Mbappé annonçait publiquement son départ du Paris Saint-Germain sur ses réseaux sociaux par le biais d’une longue vidéo. Une intervention qui a eu lieu trois mois après avoir communiqué sa décision à ses dirigeants en coulisses.

«L'année dernière, on avait un grand numéro 9»

Toutefois, ce laps de temps conséquent n’a visiblement pas suffi à la direction parisienne pour recruter un avant-centre dans l’optique de sa succession. Et ce, quand bien même Gonçalo Ramos s’est blessé à la cheville à deux semaines de la clôture du mercato estival. Le PSG ne parvient pas à être réaliste en Ligue des champions cette saison avec seulement deux buts en trois matchs. Une inefficacité qui est alarmante pour Marquinhos. Le capitaine n’a d’ailleurs pas manqué de faire un lien à l’absence de Kylian Mbappé.

« La chose qui a le plus manqué aujourd'hui est l'efficacité. On a créé des occasions, les choses qui nous ont manqué à Arsenal. Aujourd'hui, on a réussi à jouer mais la finition a manqué. La finition est importante en Ligue des champions. Ils ont réussi à concrétiser, on a dû courir derrière (le score), c'est plus difficile. On a réussi à chercher le nul, mais à la maison, il faut les trois points. On n'a pas réussi aujourd'hui. Si on prend les statistiques, on a pas mal de buts cette saison. Je pense qu'on en a plus que la saison dernière. L'année dernière, on avait un grand numéro 9 ».

«Quand un joueur comme ça part, les gens vont beaucoup se focaliser sur ça»

Un message qui est évidemment destiné à Kylian Mbappé qui n’est plus là pour banaliser l’attention des observateurs qui est donc focalisée ailleurs. Pour Canal+, le capitaine du PSG a fait un constat clair.

« Quand un joueur comme ça part, les gens vont beaucoup se focaliser sur ça. C'est une autre idée de jeu aujourd'hui. Notre équipe a changé la caractéristique de notre jeu. C'est important de concrétiser. On a de grands joueurs qui peuvent marquer des buts et qui ont montré qu'ils peuvent le faire. Aujourd'hui, il a manqué plus de tranquillité devant le but. C'est à travailler dans nos têtes, à l'entraînement. (...) Ce sont des petits détails qui font la différence. (...) Ce match nul est important parce que ça pouvait être une défaite. Aujourd'hui je voulais la victoire pour rentrer à la maison content ». Face au PSV Eindhoven au Parc des princes, le PSG a dû se contenter du point du match nul mardi soir (1-1).