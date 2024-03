Départ de Mbappé : Feu vert pour son remplaçant au PSG ?

Thomas Bourseau

Afin de lancer une nouvelle ère sans Kylian Mbappé, le PSG se serait penché sur divers profils sur le marché des transferts dans le secteur offensif. Alexander Isak ferait partie des possibilités étudiées par le Paris Saint-Germain. Et il se trouve qu’un concurrent du PSG pour l’attaquant de Newcastle ne soit pas si déterminé à s’attacher ses services.

Kylian Mbappé va tourner une page de sept saisons de sa carrière au terme de l’exercice en quittant le PSG à l’intersaison. De quoi obliger les dirigeants du club de la capitale de d’ores et déjà s’activer sur le mercato afin de lui trouver un successeur, voire plusieurs.

Alexander Isak dans le viseur du PSG ?

Si l’on en croit les informations confiées par le journaliste Graeme Bailey dernièrement, il n’y aurait pas que Bruno Guimarāes qui intéresserait le PSG du côté de Newcastle. Alexander Isak serait entre autres une possibilité de marché prise en considération par les hauts décideurs du Paris Saint-Germain. Mais pas seulement. La presse anglaise fait part d’un vif intérêt d’Arsenal pour l’attaquant suédois de 24 ans et sous contrat chez les Magpies jusqu’en juin 2028.

«Arsenal s'est intéressé à lui par le passé, mais»