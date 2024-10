Dembélé : Luis Enrique a fauté, le PSG en paie le prix ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique devrait prochainement voir sa prolongation de contrat de deux saisons (soit jusqu’en juin 2027) être annoncée par le PSG. Néanmoins, le coach parisien ne serait pas exempt de tout reproche quant aux difficultés offensives éprouvées par son équipe en Ligue des champions puisqu’il n’aurait pas fait le forcing pour un attaquant de pointe selon Daniel Riolo.

Depuis le 13 février 2024, le PSG sait que Kylian Mbappé ne serait pas de la partie pour cette saison. L’Équipe dévoilait que le meilleur buteur de l’histoire du club parisien avait fait part de sa décision de s’en aller en tant qu’agent libre à la fois à son ex-président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à Luis Enrique et l’ensemble de son staff et du vestiaire. Depuis, il a été vivement question de sa succession en attaque avec de multiples rumeurs sur le marché des transferts. Néanmoins, personne n’est venu remplacer Kylian Mbappé pendant le mercato estival.

«Ousmane Dembélé, est-ce qu’on le découvre ce soir ?»

Et pour ne rien arranger, Gonçalo Ramos a contracté une blessure à la cheville dès le match d’ouverture du PSG en Ligue 1 le 16 août dernier au Havre (4-1), réduisant le champ d’action de Luis Enrique au poste d’attaquant de pointe. Confrontés au PSV Eindhoven pour la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions mardi soir, les Parisiens ont concédé le point du match nul avec une attaque composée d’Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola et de Kang-In Lee en faux 9. Trop juste aux yeux de Daniel Riolo. « Ousmane Dembélé, est-ce qu’on le découvre ce soir ? Bradley Barcola, ce n’est pas un buteur en Ligue des champions, il n’a marqué qu’un but dans la compétition. Un choix d’entraîneur est fait: Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont censés être tes buteurs. Tu as un joueur qui met un but en Ligue des champions et montre qu’il n’est pas encore totalement là quand le niveau s’élève même si on espère qu’il va y arriver parce qu’il a beaucoup de qualités (Barcola) ».

«Tu choisis d’associer ces joueurs-là avec la fameuse théorie du 4x10 buts à laquelle je ne crois pas»

Concernant Ousmane Dembélé, numéro 10 du PSG connu pour ses imprécisions offensives à la finition, l’éditorialiste de RMC a jugé sa prestation d’« inadmissible » pendant l'After Foot. Et cette situation, c’est Luis Enrique qui l’a provoqué de son plein gré en ne réclamant pas d’attaquant de pointe pendant le mercato d’après Daniel Riolo. « Et l’autre - qu’on ne découvre pas - va-t-il changer à 28 ans? Tu choisis d’associer ces joueurs-là avec la fameuse théorie du 4x10 buts (quatre buteurs à dix buts) à laquelle je ne crois pas et tu joues sans 9. Dembélé ne peut pas rater les deux occasions qu’il a, surtout celle sur la barre. C’est inadmissible. Sauf que, quand tu as un 9, que tu peux mettre en place une animation offensive pour que tu puisses mettre un but, peut-être que ce fameux 9 serait capable de recevoir un ballon. Si Randal Kolo Muani est capable de mettre des buts avec les Bleus… ».