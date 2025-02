De Zerbi : Le cadeau de l'OM qui va le régaler !

La rédaction

La fin du mercato approche et l’OM accélère dans son recrutement. Après l’officialisation d’Amine Gouiri, le club phocéen devrait enregistrer l’arrivée d’Amar Dedić, une bonne recrue pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM apprécie ces joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, et c’est le cas du latéral bosnien de 22 ans.

Après les arrivées de Luiz Felipe Ramos et Amine Gouiri, l’OM devrait enregistrer une troisième recrue : les dirigeants olympiens ont réussi à attirer l’arrière droit du RB Salzbourg, Amar Dedić (22 ans). L’international bosnien a la capacité de jouer à plusieurs postes, une compétence primordiale pour s’intégrer au jeu de Roberto De Zerbi.

🔥 Amar Dedic, le latéral droit du RB Salzbourg, est tout proche de rejoindre l'OM. Un renfort prometteur pour la fin de saison !

« Un joueur que beaucoup de fans et d'entraîneurs aiment avoir »

Interrogé par le média marseillais, le journaliste Belmin Habibovic a fait l’éloge de la nouvelle recrue de l’OM : « Amar est un joueur très polyvalent, qui occupe plusieurs postes. Ses principales positions sont celles de défenseur latéral droit et gauche, même s'il a également joué en défense centrale, en raison d'un grand nombre de blessures lors de son dernier passage au RB Salzbourg. Il est très compétitif, se frayant souvent un chemin en un contre un grâce à ses dribbles et à la pression qu'il exerce en attaquant souvent la moitié de terrain adverse. Un joueur que beaucoup de fans et d'entraîneurs aiment avoir. »

« Il s'adaptera très vite au style de jeu marseillais »

Le journaliste s’est également exprimé quant à l’adaptabilité du joueur au système de Roberto De Zerbi : « Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'intérêt pour Amar, mais il est très heureux d'avoir la chance de rejoindre un club avec une histoire aussi importante que celle de Marseille. Vous avez également un grand entraîneur qui est bien connu pour développer les joueurs et je crois que c'est l'accord parfait, pour Amar comme pour le club. Oui, l'un de ses atouts est son rythme, sa capacité à être bon en attaque et en défense et sa grande intensité. Je pense qu'il s'adaptera très vite au style de jeu marseillais. »