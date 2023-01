Cristiano Ronaldo de retour, le Real Madrid s’explique

Arnaud De Kanel

La saison se poursuit et Cristiano Ronaldo a enfin retrouvé un club. Le quintuple Ballon d'Or a rejoint Al-Nassr cet hiver après s'être remis en forme dans les installations du Real Madrid. Mais ce vendredi, ce sont les joueurs du club merengue qui se sont entrainés dans le nouveau jardin de CR7. Le Portugais est même venu les voir, une visite qui a beaucoup fait parler.

Dans le but de développer l'image de marque du football espagnol, la Supercoupe d'Espagne se déroule en Arabie saoudite. Dans le riche pays du Moyen-Orient, Cristiano Ronaldo y a posé ses bagages puisqu'il a signé à Al-Nassr. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont même reçu sa visite ce vendredi. Un retour remarqué de CR7 avec les membres du Real Madrid. Alors que le Portugais s'imaginait de retour à la Casa Blanca il y a quelques semaines, l'entraîneur merengue a évoqué le sujet.

«Nous avons vu Cristiano et il est heureux»

« Nous n'avons pas besoin de joueurs sur ce mercato. Hier, nous avons vu Cristiano et il est heureux, motivé et il aime cette nouvelle aventure et la décision qu'il a prise », a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse ce samedi.

Place au Classico !

Le Real Madrid a rendez vous avec le Barça pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Carlo Ancelotti devra faire sans Aurélien Tchouaméni, David Alaba et Lucas Vasquez. L'occasion parfaite d'aller chercher un titre supplémentaire face au rival de toujours.