Les retrouvailles de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid

Hugo Chirossel

Alors qu’il évolue désormais sous les couleurs d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a eu l’occasion de retrouver certains membres du Real Madrid. En effet, les Merengue sont actuellement en Arabie Saoudite, où ils disputeront la finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone dimanche. Le quintuple Ballon d’Or a notamment pu discuter avec Carlo Ancelotti, ainsi qu'avec Roberto Carlos.

Dimanche prochain, on pourra assister au premier Clasico de 2023. En effet, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont tous les deux qualifiés pour la finale de la Supercoupe d’Espagne. Les deux équipes ont obtenu leur qualification aux tirs au but, les Merengues contre Valence et les Blaugrana face au Betis Séville.

Les Madrilènes présents en Arabie Saoudite

Alors que cette finale se jouera à Riyad, en Arabie Saoudite, le Real Madrid s’est entraîné ce vendredi au sein du complexe sportif d’Al-Nassr, qui n’est autre que le nouveau club de Cristiano Ronaldo. Ce dernier en a donc profité pour rendre une petite visite à ses anciens partenaires, même si certains d’entre eux n’évoluent plus sous les couleurs de la Casa Blanca .

💥 ¡Qué bueno volver a verte, @Cristiano! 🫡🤝 @MrAncelotti🙌 @OficialRC3 pic.twitter.com/V4pqKMVr8d — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 13, 2023

Retrouvailles entre Ronaldo et le Real Madrid

Le Real Madrid a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, où l’on peut voir Cristiano Ronaldo, tout sourire, discuter avec Carlo Ancelotti, avant que Roberto Carlos ne vienne saluer le quintuple Ballon d’Or. L’ancien madrilène a également fait quelques photos avec Vinicius Jr, Militao et Rodrygo.